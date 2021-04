Longoria non ha dubbi | ' Il Marsiglia non è in vendita'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) "Le voci sulladel club mi sorprendono. Da gennaio il proprietario ha fatto una dichiarazione, è venuto qui, ha detto ai tifosi che questa società non è in. Con lui sto ancora parlando ...

calciomercatoit : ???#Juventus e #Roma, parla il presidente del #Marsiglia: 'Abbiamo il controllo di #Milik, non c'è possibilità che t… -

Agenzia ANSA

...Pabloè tornato a parlare così del futuro di Arek Milik, che è ancora accostato alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 "posso ...... durante una conferenza stampa, oggi è stato lo stesso Pablo, presidente dell'OM: 'Abbiamo ...c'è possibilità che torni al Napoli'. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, è intervenuto in conferenza stampa parlando, tra le altre cose, di Arkadiusz Milik.ROMA, 28 APR - "Le voci sulla vendita del club mi sorprendono. Da gennaio il proprietario ha fatto una dichiarazione, è venuto qui, ha detto ai tifosi che questa società non è in vendita. Con lui sto ...