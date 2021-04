Io studio, proroga al 31 maggio dei termini per i fondi agli studenti (Di mercoledì 28 aprile 2021) ... è necessario accertare se il proprio figlio/figlia sia destinatario del beneficio contattando l'ufficio pubblica istruzione del Comune, inviando all'indirizzo sabrina.dangelo@comune.chieti.it la ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 28 aprile 2021) ... è necessario accertare se il proprio figlio/figlia sia destinatario del beneficio contattando l'ufficio pubblica istruzione del Comune, inviando all'indirizzo sabrina.dangelo@comune.chieti.it la ...

Advertising

UGLConf : Smart working, verso proroga a settembre. La possibilità allo studio del governo è emersa nel corso del tavolo di c… - bizcommunityit : Cartelle, nuovo stop in arrivo? Tutte le proroghe allo studio #scadenzefiscali - moneypuntoit : ?? Cartelle, nuovo stop in arrivo? Tutte le proroghe allo studio ?? - fisco24_info : Fisco, ipotesi nuovo stop invio cartelle. Proroga per carte d’identità e smart working: Allo studio del governo un… - radice_riccardo : @dottorbarbieri @Elvira39886599 @saggiadecisione Non ho capito di cosa si sta discutendo: del rinnovo o della proro… -