Il caso di una delle tasse di successione più costose della storia (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Foto: Getty Images)La famiglia dell'ultimo presidente di Samsung ha annunciato un piano pluriennale per pagare una delle maggiori tasse di successione della storia: gli eredi di Lee Kun-hee, morto a 78 anni lo scorso ottobre per le conseguenze di un infarto debilitante avuto nel 2014, dovranno corrispondere all'erario di Seul una cifra record di oltre 12mila miliardi di won (8,9 miliardi di euro). "Pagare tutte le tasse è nostro dovere civico e responsabilità", ha dichiarato la famiglia. Il figlio unico Jay Y. Lee, 52 anni, non potrà però sovrintendere al piano, essendo in carcere per una condanna in un caso di corruzione, che ha travolto l'ex presidente della Corea del Sud Park Geun-hye, rimossa con impeachment nel 2017.

