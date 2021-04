I nuovi contagi sono 13.385. Buttafuoco: la pandemia non finirà, serve alla casta dei virologi… (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aumentano i nuovi contagi ma diminuiscono i decessi: i casi rilevati nelle ultime 24 ore in Italia sono 13.385 e 344 i morti, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.404, mentre le vittime erano 373: con i decessi di oggi il numero totale di morti dall’inizio della pandemia raggiunge i 120.256. sono 336.336 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri i test erano stati 302.734. Il tasso di positività è del 4% (+0,6% rispetto a ieri, quando era stato del 3,4%. In calo terapie intensive e ricoveri sono 2.711 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 37 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aumentano ima diminuiscono i decessi: i casi rilevati nelle ultime 24 ore in Italia13.385 e 344 i morti, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.404, mentre le vittime erano 373: con i decessi di oggi il numero totale di morti dall’inizio dellaraggiunge i 120.256.336.336 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri i test erano stati 302.734. Il tasso di positività è del 4% (+0,6% rispetto a ieri, quando era stato del 3,4%. In calo terapie intensive e ricoveri2.711 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 37 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieristati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - ciropellegrino : Spero di sbagliarmi ma con la #zonagialla in #Campania stiamo barattando l'aperitivo con rischio di nuovi contagi.… - infoitsalute : Covid 19: la situazione di mercoledì 28/4. In Unione Montana 3 nuovi contagi, nei comuni vicini 5. - mapiele : RT @GeMa7799: I nuovi contagi sono 13.385. Buttafuoco: la pandemia non finirà, serve alla casta dei virologi… - GeMa7799 : I nuovi contagi sono 13.385. Buttafuoco: la pandemia non finirà, serve alla casta dei virologi… -