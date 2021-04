Gazzelle: “Se non mi fanno suonare davanti a 20mila persone, rinvio il tour” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il cantautore romano, giunto al terzo disco, miete successi ed è la voce di una generazione: «A 30 anni si esce da una lunga adolescenza». Punto di riferimento tra ironia e malinconia: «Le mie canzoni sono una chiacchierata infinita tra me e chi mi vuole ascoltare» Leggi su lastampa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il cantautore romano, giunto al terzo disco, miete successi ed è la voce di una generazione: «A 30 anni si esce da una lunga adolescenza». Punto di riferimento tra ironia e malinconia: «Le mie canzoni sono una chiacchierata infinita tra me e chi mi vuole ascoltare»

