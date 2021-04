Enrico Ruggeri diventa calciatore | a 63 anni firma per il Sona in Serie D

Advertising

enricoruggeri : Mi porto dentro questo momento, onorato per aver cantato con lei. Intelligenza, classe, passione, cultura, carisma.… - Alessandro_Amad : RT @luigicaputo71: La cronaca di oggi mi riporta alla mente #Ungiocodaragazzi il romanzo di @enricoruggeri che racconta due fratelli divisi… - tigrotta60 : RT @luigicaputo71: La cronaca di oggi mi riporta alla mente #Ungiocodaragazzi il romanzo di @enricoruggeri che racconta due fratelli divisi… - ILOVEPACALCIO : Enrico Ruggeri va in serie D: ingaggiato dal Sona - Ilovepalermocalcio - Fra8882 : @enricoruggeri Grande Enrico. Assist di Maicon goal di Ruggeri... E che è???? -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri

Dai palchi musicali, alla Nazionale Cantanti, ai campi di calcio di serie D,all'età di 63 anni ha firmato come giocatore per il Sona, formazione veronese già nota per avere ingaggiato Maicon, il terzino brasiliano dell'Inter del Tripletè Il cantante è sbarcato ...Commenta per primoe il calcio, legame sempre più stretto perché dopo la Nazionale Cantanti arrivano i campi della Serie D . L'artista ha firmato come giocatore per il Sona , formazione veronese che aveva ...VERONA. Dai palchi musicali, alla Nazionale Cantanti, ai campi di calcio di serie D, Enrico Ruggeri ha firmato come giocatore per il Sona, formazione veronese già nota per avere ingaggiato Maicon, il ...Il cantautore, tifoso interista e del terzino brasiliano, è stato presentato oggi dal club che milita in Serie D ...