Daydreamer, anticipazioni 29 aprile: la sofferenza di Sanem (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sanem tenterà in tutti i modi di far tornare la memoria a Can, ma tutti i suoi tentativi falliranno miseramente e ciò la getterà nello sconforto più totale. La giovane, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in onda domani 29 aprile, si confiderà con Mihriban e le confesserà che sta soffrendo molto per il comportamento del ragazzo. La donna, a quel punto, le dirà di vivere con lui il presente. Can, a sua volta parlerà con suo padre e gli dirà che vede Sanem turbata, ma che proprio non riesce a ricordarla e così il padre gli darà le chiavi del vecchio capanno e gli dirà di andarci.

