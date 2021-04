Curling | Mondiali femminili 2021 | due casi di positività al Covid-19 a Calgary

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’incubo del-19 torna a spaventare il mondo del. A poche ore dall’inizio dei, in programma aa partire dal 30 aprile, sono stati registrati duedial virus. Una situazione che purtroppo si è verificata anche nel corso della manifestazione maschile che si è disputata sempre nella località canadese. Tutti le atlete e i componenti dello staff delle varie nazionali sono stati isolati nell’hotel di quarantena pre-gara e rimarranno in albergo mentre si cercherà di ricostruire la catena dei contatti delle due persone risultate positive. “I protocolli sviluppati per questo campionato hanno funzionato esattamente come previsto. Lo screening ha identificato persone che sono risultate positive al test prima del loro ...

Advertising

CorriereAlpi : L'INTERVISTA - I due atleti del Curling 66 Cortina Angela Menardi e Matteo Ronzani hanno compiuto il primo passo ve… - LudisIungit : Questa sera su Zoom alle 21 avremo grandi e graditi ospiti i componenti la nazionale di wheelchair curling, bronzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling Mondiali

OA Sport

Il regolamento deifemminili 2021 diche si svolgeranno a Calgary , in Canada. La competizione andrà in scena da venerdì 30 aprile a domenica 9 maggio, quando si svolgeranno le due finali per assegnare ...Il programma dei2021 difemminile che si svolgeranno a Calgar y, in Canada. Si comincia venerdì 30 aprile con i match del Round Robin, che dureranno fino a venerdì 7 maggio. Presente anche l' Italia ,...L'incubo del Covid-19 torna a spaventare il mondo del curling. A poche ore dall'inizio dei Mondiali femminili, in programma a Calgary a partire dal 30 aprile, sono stati registrati due casi di positiv ...I Mondiali 2021 di curling femminile si disputeranno a Calgary (Canada) dal 30 aprile al 9 maggio. La rassegna iridata torna protagonista a due anni di distanza dall'ultima volta, visto che dodici mes ...