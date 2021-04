Covid | concerto-esperimento a Barcellona | solo due casi sospetti

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Le autorità catalane hanno autorizzato aundei Love of Lesbian. L’evento, al Sant Jordi, si è svolto alla presenza di 5 mila spettatori senza mascherina.– In Catalogna si prova a “uscire” dall’emergenza della pandemia con esperimenti di aggregazioni, come ildei Love of Lesbian al quale hanno potuto assistere dal vivo cinquemila persone. Senza distanziamento. Lo scorso dicembre, la città era già stata teatro di unsimile, con un pubblico di 500 persone nella sala Apolo: in quel caso, nessun spettatore risultò contagiato. Ora asi è tenuto uncon cinquemila persone, senza distanziamento ma con test negativo e mascherina ben messa sul viso. Una sorta diper ...