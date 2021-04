Cole Sprouse e Lana Condor reciteranno insieme nel film Moonshot (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ebbene sì, non mi sembra ancora vero ma è cosi: Cole Sprouse e Lana Condor reciteranno finalmente insieme!! Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ebbene sì, non mi sembra ancora vero ma è cosi: Cole Sprouse e Lana Condor reciteranno finalmente insieme!!

mtvitalia : In un crossover incredibile, #ColeSprouse e #LanaCondor sono protagonisti di una commedia romantica fantascientific… - BellaGencheva : @NetflixIT Come è possibile che nessuno abbia detto Cole Sprouse ???? - TwitGinger : Cole Sprouse e Lana Condor reciteranno in un film insieme! Ecco la trama di Moonshot! - mariohe79501870 : RT @Chicosdesnudos9: Cole Sprouse chico rico ?????? #pack #packs #PacksDeAdolescentes #FamososDesnudos - missingmyboyss : @starkxtim ma perché i vip hanno creato sta moda che palle, anche cole sprouse ha fatto la stessa cosa -

Ultime Notizie dalla rete : Cole Sprouse Cole Sprouse e Lana Condor: insieme su Marte nel prossimo film 'Moonshot' Sembra che avrai il crossover To All the Boys / Riverdale dei tuoi sogni. Deadline riferisce che Cole Sprouse e Lana Condor saranno protagonisti del prossimo film Moonshot - e indovina? Verranno spediti nello spazio e atterreranno su Marte ! Lana interpreterà Sophie nel film che " è una donna ...

