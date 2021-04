Chianti, vino tipico della Toscana: tipologie, caratteristiche e abbinamenti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutti gli appassionati di vino, sia i più esperti sia quelli alle prime armi, hanno assaggiato almeno una volta nella vita il Chianti, uno dei vini toscani più conosciuti, se non addirittura il più famoso. Quando se ne sente parlare spesso capita di imbattersi in termini come “Classico”, “Riserva” e “Gran Selezione”, ma cosa significano queste diciture? Parliamo in tutti i casi di DOCG ma diverse tra loro: il termine Chianti indica una zona compresa tra le provincie di Firenze e Siena e l’aggiunta del termine “Classico”, coniato nel 1716 dal Granduca Cosimo III, indica una parte più ristretta di questo territorio che racchiude le aree da sempre considerate più vocate per la produzione di questo vino (un Chianti per avere la denominazione classico deve essere prodotto in uno dei seguenti comuni: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutti gli appassionati di, sia i più esperti sia quelli alle prime armi, hanno assaggiato almeno una volta nella vita il, uno dei vini toscani più conosciuti, se non addirittura il più famoso. Quando se ne sente parlare spesso capita di imbattersi in termini come “Classico”, “Riserva” e “Gran Selezione”, ma cosa significano queste diciture? Parliamo in tutti i casi di DOCG ma diverse tra loro: il termineindica una zona compresa tra le provincie di Firenze e Siena e l’aggiunta del termine “Classico”, coniato nel 1716 dal Granduca Cosimo III, indica una parte più ristretta di questo territorio che racchiude le aree da sempre considerate più vocate per la produzione di questo(unper avere la denominazione classico deve essere prodotto in uno dei seguenti comuni: ...

Leggere l'etichetta: le indicazioni facoltative - terza parte ...5 g/l, un estratto non riduttore minimo di 24,0 g/l e il vino potrà essere immesso in commercio a partire dal 1 ottobre dell'anno successivo alla vendemmia. Nel caso del Chianti Classico DOCG '...

La Strada del vino di Montespertoli ha ammainato la bandiera E’ stata sciolta l’Associazione Strada del Vino di Montespertoli, che era stata creata diversi anni fa come veicolo di promozione del prestigioso e pregiato vino locale. Va ricordato però che Montespe ...

