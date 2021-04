Benitez: "Napoli? De Laurentiis visionario, lì si può vincere" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il tecnico spagnolo non chiude la porta ad un possibile ritorno sulla panchina azzurra a fine stagione. Leggi su 90min (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il tecnico spagnolo non chiude la porta ad un possibile ritorno sulla panchina azzurra a fine stagione.

Advertising

SkySport : Benitez: 'In Italia si può vincere, tornerei. Napoli? Ricordo fantastico' @AAlciato - fisco24_info : Benitez e il Napoli: 'Non escludo il ritorno': Tecnico spagnolo, 'in Italia si può vincere, tornerei' - CinqueNews : #Benitez e il #Napoli -> «Non escludo il ritorno» - sportface2016 : #Napoli , #Benitez : 'Non escludo un ritorno, in Italia si può vincere' - CristianoC83 : RT @napolista: #Benitez: «Tornare a #Napoli? Non so che cosa accadrà in estate» A Sky Sport: «De Laurentiis è un presidente visionario. In… -