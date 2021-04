Alitalia, dipendenti davanti a Palazzo Chigi: hostess con catene ai polsi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nuova protesta dei dipendenti di Alitalia. Centinaia di persone davanti a Palazzo Chigi contro il piano Ita. ROMA – Nuova protesta dei dipendenti di Alitalia. I lavoratori, al grido “Alitalia non si tocca“, si sono dati appuntamento a Piazza San Silvestro e subito dopo hanno raggiunto Palazzo Chigi per continuare la loro manifestazione. Tra i partecipanti al corteo anche molte hostess in divisa ma con le catene ai polsi per manifestare il proprio dissenso contro il piano Ita. La situazione davanti alla Presidenza del Consiglio è abbastanza tranquilla, ma in mattinata sono stati registrati degli scontri tra i manifestanti e la polizia a Piazza San ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nuova protesta deidi. Centinaia di personecontro il piano Ita. ROMA – Nuova protesta deidi. I lavoratori, al grido “non si tocca“, si sono dati appuntamento a Piazza San Silvestro e subito dopo hanno raggiuntoper continuare la loro manifestazione. Tra i partecipanti al corteo anche moltein divisa ma con leaiper manifestare il proprio dissenso contro il piano Ita. La situazionealla Presidenza del Consiglio è abbastanza tranquilla, ma in mattinata sono stati registrati degli scontri tra i manifestanti e la polizia a Piazza San ...

