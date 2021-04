Acciuffata la banda dei prestanome | si erano intestati 570 veicoli | c' è anche un siciliano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Acciuffata banda

Gazzetta del Sud

E partita da un auto priva di assicurazione, intercettata a Verona, l indagine su unadi prestanome di veicoli, che ha portato ad accertare un debito record verso lo Stato e gli enti locali per multe non pagate di ben 21 milioni di euro. I dettagli dell operazione sono stati ...Lache derubava gli anziani con la tecnica dell'abbraccio è stata arrestata dai carabinieri di Treviso Arrestata lache derubava gli anziani con la tecnica dell'abbraccio . I ladri, infatti, fingendo vecchi legami di conoscenza con le vittime, carpivano la loro fiducia e, avvicinandoli con un abbraccio, li ...La truffa ha portato a un debito record verso lo Stato e gli enti locali per multe non pagate di ben 21 milioni di euro ...