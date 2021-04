Senato, Draghi presenta il Recovery ma inciampa nell’incipit: “Onorevoli deputati….” (Di martedì 27 aprile 2021) Piccolo lapsus del premier Mario Draghi nell’incipit delle comunicazioni al Senato sul Recovery. Quando il capo del governo ha iniziato il suo intervento scritto – che tradizionalmente ricalca quello della prima Camera dove il presidente del Consiglio effettua le comunicazioni – ha affermato: “Signor Presidente, Onorevoli deputati“. In diversi, nell’Aula, gli hanno a questo punto fatto cenno richiamandolo, ma il premier ha ripetuto l’errore. Al terzo tentativo Draghi ha quindi ringraziato i Senatori, tra gli applausi dell’Aula. Dopo pochi minuti un altro scivolone, questa volta sul 25 aprile, definita “festa della libertà” invece che festa della Liberazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Piccolo lapsus del premier Mariodelle comunicazioni alsul. Quando il capo del governo ha iniziato il suo intervento scritto – che tradizionalmente ricalca quello della prima Camera dove il presidente del Consiglio effettua le comunicazioni – ha affermato: “Signor Presidente,deputati“. In diversi, nell’Aula, gli hanno a questo punto fatto cenno richiamandolo, ma il premier ha ripetuto l’errore. Al terzo tentativoha quindi ringraziato iri, tra gli applausi dell’Aula. Dopo pochi minuti un altro scivolone, questa volta sul 25 aprile, definita “festa della libertà” invece che festa della Liberazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Palazzo_Chigi : In diretta dal #Senato della Repubblica le Comunicazioni del Presidente Draghi in vista della trasmissione alla Com… - SenatoStampa : #PNRR. Alle 15 in Aula comunicazioni del Presidente del Consiglio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza… - ItaliaViva : In diretta dal Senato le comunicazioni del Presidente #Draghi sul #RecoveryPlan - AlbertoZacheo : RT @Palazzo_Chigi: In diretta dal #Senato della Repubblica le Comunicazioni del Presidente Draghi in vista della trasmissione alla Commissi… - alias16g : RT @francofontana43: Adoro Draghi quando si scusa per l’utilizzo di termini inglesi. Lo ha fatto poco al Senato, in diretta Tv, subito dopo… -