Scuola privata e retta scolastica | chi la paga?

(Di martedì 27 aprile 2021) Quando i genitori non vanno più d'accordo, ogni questione relativa ai figli diventa oggetto di contesa. Una fra tutte: le spese straordinarie relative ai minori. Tragedie greche per individuare il miglior medico, liti furibonde per scegliere la palestra dove iscrivere i bambini e conteggi al centesimo per rimborsare spese scolastiche e di abbigliamento. Discussioni che possono anche comportare scambi di lettere tra legali, quando le telefonate, le email e i messaggi whatsapp tra i genitori non portano ad alcuna soluzione. Tra queste spese, e tra questi pretesti per discutere, predominano le decisioni che riguardano la. Prima di tutto, quindi, la scelta dell'istituto da far frequentare ai minori. Genitori divisi tra chi vorrebbe per i propri ragazzi solo istituti privati e chi, invece, preferisce un istituto pubblico ritenendolo altnto ...