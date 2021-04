Sarà finalmente anche un Recovery demografico?

Leggi su formiche

(Di martedì 27 aprile 2021) Il 15 febbraio scorso settanta associazioni no profit proponevano un proprio contributo al nuovo Governo Draghi, chiedendo che fra gli obiettivi prioritari delPlan si scegliesse senza tentennamenti la “rinascita demografica”. La richiesta non è caduta nel vuoto. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) preparato dal governo è stato specificatamente – e significativamente – indirizzato alla “next generation” sulla base di espliciti riferimenti proprio alla crisi demografica e ancorandosi direttamente ai drammatici dati forniti da Istat non più tardi dell’11 febbraio 2020 (cfr. pag. 42). In quell’occasione, l’Istituto Nazionale di Statistica fra l’altro dava atto del continuo allargarsi della forbice fra nati e defunti: “Per 100 persone decedute arrivano soltanto 67 bambini (dieci anni fa erano 96)”. La mera proiezione matematica ci avverte che questo ...