Salvini stretto tra Draghi e Meloni: caos centrodestra (Di martedì 27 aprile 2021) Che la scelta della Lega di appoggiare la "strana" maggioranza che comprende Pd e Cinquestelle ( fino a poco tempo immaginabile solo in un mondo parallelo o in un copione da fantascienza politica) avrebbe finito per avere ripercussioni (negative) sulla tenuta del centrodestra era previsione piuttosto facile. Fino a poco fa dalla stessa parte, adesso, con il leghista al Governo la leader di Fratelli d'Italia è rimasta l'unica a fare la voce grossa all'opposizione. Meloni "STUZZICA" Salvini A lanciare il doppio guanto di sfida Fratelli d'Italia che porterà in Aula domani un Odg per abolire il coprifuoco, un tema sul quale il leader del Carroccio è particolarmente e, da sempre "sensibile". Tanto che nei giorni scorsi ha lanciato una iniziativa per ribadire il suo no. "Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta ...

