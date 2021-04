Reggio Calabria, topi più educati dei cittadini? Un roditore attraversa sulle strisce davanti allo Spanò Bolani (Di martedì 27 aprile 2021) Reggio Calabria, un topo attraversa sulle strisce pedonali davanti alla scuola media Spanò Bolani a pochi passi dal Corso Garibaldi Complice l’atavico e irrisolto problema della spazzatura, ormai anche i topi sono considerabili cittadini di Reggio Calabria. Quantomeno risultano più educati di molti concittadini di razza umana. Un lettore ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la presenza di un topo in via Arconti, davanti alla scuola media Spanò Bolani. Il roditore è stato fotografato mentre attraversa con calma sulle strisce ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021), un topopedonalialla scuola mediaa pochi passi dal Corso Garibaldi Complice l’atavico e irrisolto problema della spazzatura, ormai anche isono considerabilidi. Quantomeno risultano piùdi molti condi razza umana. Un lettore ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la presenza di un topo in via Arconti,alla scuola media. Ilè stato fotografato mentrecon calma...

