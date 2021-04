Reddito di cittadinanza, beccati altri furbetti: erano mafiosi (Di martedì 27 aprile 2021) A Catania, grande lavoro dei carabinieri che hanno individuato un folto gruppo di persone non aventi diritto alla riscossione del Reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza (Adobe Stock)Come ben sappiamo il Rdc è una misura di sostegno attuata dal primo governo Conte, e del Movimento 5 Stelle. Tale misura statale era solo il primo passo al fine di ottenere un lavoro effettivo senza contare sul sostegno e l’assistenza dello Stato. Purtroppo niente di tutto questo è accaduto, e molti furbetti italiani hanno sempre più trovato scappatoie per riceverlo anche quando non avrebbero dovuto. Questa misura ha portato lo Stato, inconsapevolmente, non solo a sostenere chi ne aveva davvero bisogno ma anche i furbetti che hanno approfittato di questa misura, incidendo ... Leggi su chenews (Di martedì 27 aprile 2021) A Catania, grande lavoro dei carabinieri che hanno individuato un folto gruppo di persone non aventi diritto alla riscossione deldidi(Adobe Stock)Come ben sappiamo il Rdc è una misura di sostegno attuata dal primo governo Conte, e del Movimento 5 Stelle. Tale misura statale era solo il primo passo al fine di ottenere un lavoro effettivo senza contare sul sostegno e l’assistenza dello Stato. Purtroppo niente di tutto questo è accaduto, e moltiitaliani hanno sempre più trovato scappatoie per riceverlo anche quando non avrebbero dovuto. Questa misura ha portato lo Stato, inconsapevolmente, non solo a sostenere chi ne aveva davvero bisogno ma anche iche hanno approfittato di questa misura, incidendo ...

