Recovery, per i fondi ai ricercatori si segua il modello Ue: appello a Draghi, Andrea Ballabio primo firmatario (Di martedì 27 aprile 2021) Promuovere un programma di finanziamento di progetti di ricerca pluriennali per i singoli ricercatori, valutati con un sistema che si ispira a quello utilizzato dall'European Research Council (Erc): è iScience, il modello proposto da 80 ricercatori italiani, che operano nel campo delle scienze della vita, in un appello al Governo, pubblicato sul sito scienzainrete. L'idea prospettata riguarda la possibilità di utilizzare parte dei fondi disponibili con il prossimo Pnrr per attivare un programma di finanziamento di progetti guidati da un singolo responsabile dello studio. "È sorprendente – scrivono i primi firmatari dell'appello, Andrea Ballabio, Stefano Piccolo, Irene Bozzoni, Alberto Bardelli e Roberto Di Lauro – che in Italia non esista uno schema di ...

