Oggi, Ubisoft ha confermato che l'edizione 2021 del Tom Clancy's Rainbow Six® Invitational si svolgerà dall'11 al 23 maggio a Parigi, in Francia, con la partecipazione di tutte e quattro le regioni di Rainbow Six Esports. In seguito all'approvazione del governo francese e delle autorità locali, le squadre brasiliane saranno autorizzate a partecipare alla competizione in Francia, adottando ulteriori misure di sicurezza. Anche se Ubisoft è rattristata dal fatto che, nonostante gli sforzi fatti insieme all'organizzazione, Wildcard Gaming non gareggerà al Six Invitational, l'evento gioiello dell'anno competitivo di Rainbow Six Siege si sta avvicinando rapidamente, e l'azienda non vede l'ora di offrire alle comunità Siege di tutto il mondo il tanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Rainbow Six I videogiochi che ci fanno arrabbiare di più (uno non lo indovinerete mai) ... New Horizons 6 The Last of Us 7 Spiderman 8 FIFA 9 Call of Duty: Black Ops Cold War 10 Call of Duty: Modern Warfare 11 Assassins Creed Valhalla 12 Pokémon GO 13 Tom Clancy's Rainbow Six Siege 14 NBA ...

Acer Predator ed Intel partner al Rainbow Six Siege PG Nationals 2021 A cer Predator, in collaborazione con Intel, Tech Partner del torneo nazionale Rainbow Six Siege PG Nationals 2021 Acer Predator annuncia la sua partecipazione con Intel in qualità di Tech Partner al torneo nazionale di PG Esports in collaborazione con Ubisoft sul titolo di Tom ...

Rainbow Six Siege Invitational 2021: Tutti i dettagli GamerBrain.net Rainbow Six Vegas e Ghost Recon Future Soldier, perché i server verranno chiusi? Lo spiega Ubisoft L’annuncio della chiusura dei server di Rainbow Six Vegas e Ghost Recon: Future Soldier è arrivato come un fulmine a ciel sereno per coloro che ci giocano ancora. La community già pensava che questi g ...

Acer Predator ed Intel partner al Rainbow Six Siege PG Nationals 2021 Acer Predator insieme ad Intel porta al Rainbow Six Siege PG Nationals 2021 tutte le ultime tecnologie in termini di gaming.

