PSG, Pochettino: “Neymar e Mbappè hanno un pregio, vi spiego. Champions League? Il club aspetta una sola cosa” (Di martedì 27 aprile 2021) l club insegue la Champions da dieci anni, adesso si tratta solo di riuscire a vincere. Mi piace sentire questa pressione.Queste le parole di Mauricio Pochettino, tecnico del PSG intervenuto in merito al suo rapporto con lo spogliatoio parigini e all'ambizione di poter conquistare la Champions League. Nonostante ci sia andato molto vicino con il Tottenham nel 2019, l'allenatore argentino non è ancora riuscito ad inserire nella sua personale la coppa dalle grandi orecchie. Una pressione in più per lui e per tutta la compagine transalpina che, dopo aver battuto i campioni in carica del Bayern Monaco, si trova ad affrontare una difficile semifinale contro il Manchester City.In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del noto quotidiano inglese The Guardian, Pochettino ha ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 aprile 2021) linsegue lada dieci anni, adesso si tratta solo di riuscire a vincere. Mi piace sentire questa pressione.Queste le parole di Mauricio, tecnico del PSG intervenuto in merito al suo rapporto con lo spogliatoio parigini e all'ambizione di poter conquistare la. Nonostante ci sia andato molto vicino con il Tottenham nel 2019, l'allenatore argentino non è ancora riuscito ad inserire nella sua personale la coppa dalle grandi orecchie. Una pressione in più per lui e per tutta la compagine transalpina che, dopo aver battuto i campioni in carica del Bayern Monaco, si trova ad affrontare una difficile semifinale contro il Manchester City.In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del noto quotidiano inglese The Guardian,ha ...

