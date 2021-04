Premio Strega: incontri con i 12 autori candidati online e in presenza (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - In attesa dell'annuncio della cinquina finalista a Benevento il prossimo 10 giugno, i 12 candidati al Premio Strega 2021 saranno coinvolti in una serie di incontri online e in presenza. Per il secondo anno si rinnova il ciclo di incontri organizzati da Bper Banca, i candidati saranno ospiti del canale YouTube 'Bper Banca Forum Guido Monzani'. I quattro appuntamenti si terranno di domenica alle ore 18.00, in omaggio agli storici incontri in Casa Bellonci, il 9 maggio con Edith Bruck, Giulia Caminito ed Emanuele Trevi; il 16 maggio con Andrea Bajani, Maria Grazia Calandrone e Daniele Petruccioli; il 30 maggio con Teresa Ciabatti, Alice Urciuolo e Roberto Venturini; il 3 giugno con Donatella di Pietrantonio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - In attesa dell'annuncio della cinquina finalista a Benevento il prossimo 10 giugno, i 12al2021 saranno coinvolti in una serie die in. Per il secondo anno si rinnova il ciclo diorganizzati da Bper Banca, isaranno ospiti del canale YouTube 'Bper Banca Forum Guido Monzani'. I quattro appuntamenti si terranno di domenica alle ore 18.00, in omaggio agli storiciin Casa Bellonci, il 9 maggio con Edith Bruck, Giulia Caminito ed Emanuele Trevi; il 16 maggio con Andrea Bajani, Maria Grazia Calandrone e Daniele Petruccioli; il 30 maggio con Teresa Ciabatti, Alice Urciuolo e Roberto Venturini; il 3 giugno con Donatella di Pietrantonio, ...

