Pomeriggio 5 | Vladimir Luxuria infuriata con un quotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) A5, nello studio di Barbara d’Urso si parla del video di Chiara Ferragni con suo figlio Leone che gioca con le bambole. Video che ha aperto una triste polemica con ilLa Nazione costretta poi a scusarsi. In studioè scandalizzata dalle accuse di omosessualità Le accuse de La Nazione contro Chiara Ferragni e Fedez hanno acceso una discussione anche nello studio di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Vladimir

SoloDonna

... 'Folle visione' Nella puntata di ieridi Domenica Live c'era anche Daniela Martani, la quale è stata attaccata duramente daLuxuria . Difatti quest'ultima ha puntato il dito ...Da sinistra: Domenico Attanasi, Anna Tagliente, Giuseppe Milone, Antonello Denuzzo Neldi venerdì 23 aprile, prima dell'avvio dei lavori del Consiglio Comunale di Francavilla ......Una stoccata senza precedenti quella lanciata da Barbara D'Urso oggi a Pomeriggio Cinque. Per lei dovrebbero essere tutti come Laura Pausini.Oggi a Pomeriggio 5 non poteva mancare il ricordo di Milva, la “rossa” della canzone italiana che è venuta a mancare due giorni fa.