Patto Cairo-Letta per portare ai vertici Rai la coppia De Bortoli-Andreatta

Leggi su tvzoom

(Di martedì 27 aprile 2021) Per la Rai di Draghi si lavora al tandem DeLa Verità, pagina 1, di Maurizio Caverzan. I giochi in Rai sono quasi fatti. Il Pd di Enricoe il Corriere della Sera di Urbanohanno deciso. Eleonora «Tinny»diventerà amministratore delegato della Rai e Ferruccio Depresidente. È unada establishment blasonato, che compiace i poteri forti della politica e del mondo della comunicazione. Resta da vedere se Mario Draghi ci metterà la firma o vorrà sparigliare. Il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli e il capo di gabinetto Antonio Funiciello, delegati al dossier, stanno esaminando i curricula per impiattare il ticket da servire al premier. La prima regola da rispettare è la composizione mista, un uomo e una ...