PA, Pagano (FI): “Piano riforme di Brunetta ambizioso ma fondamentale per il rilancio dell’Italia” (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA – “Il Piano di riforme illustrato dal Ministro Brunetta è sicuramente ambizioso ma fondamentale per un vero rilancio dell’Italia”. E’ il commento del vice presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Nazario Pagano, all’intervista al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, pubblicata oggi da “Il Sole 24 ore”. Per Pagano “va assolutamente sostenuto l’impegno promesso dal Ministro su temi come il rilancio della class action pubblica e una legge annuale per la semplificazione amministrativa anche per segnare un cambio di passo significativo nel come viene percepita l’efficenza della Pubblica Amministrazione. Il Pnnr rappresenta l’occasione giusta che non va ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA – “Ildiillustrato dal Ministroè sicuramentemaper un vero”. E’ il commento del vice presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Nazario, all’intervista al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato, pubblicata oggi da “Il Sole 24 ore”. Per“va assolutamente sostenuto l’impegno promesso dal Ministro su temi come ildella class action pubblica e una legge annuale per la semplificazione amministrativa anche per segnare un cambio di passo significativo nel come viene percepita l’efficenza della Pubblica Amministrazione. Il Pnnr rappresenta l’occasione giusta che non va ...

