Oroscopo Maggio | Ariete

(Di martedì 27 aprile 2021) Life&People.it 21 marzo – 20 aprile Tra le tante suggestioni proposte dallo yogi Sadhguru, una delle più illuminanti dice pressappoco così: “Tutto ciò che il genere umano ha realizzato – di meraviglioso e deprecabile – nel corso della Storia, prima lo ha immaginato e solo dopo l’ha costruito. Questo è il potere della mente”. Per l’, il 2021 è l’anno del gioco di squadra. A, però, ti suggerisco di inserire nel tuo programma delle pause di meditazione e dei percorsi formativi alternativi: esci dai sentieri già praticati e affronta gli ostacoli cercando soluzioni insolite ma efficaci. Rituale del mese Componi il tuo Mantra- guida diusando queste 5 parole: sfida coerenza bivio intuire accettare. Ricorda che il mantra deve essere scritto in prima persona e non deve contenere negazioni. Se ti fa piacere, ...

