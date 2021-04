Omicidio Bolzano | trovato nell’Adige il corpo di Peter Neumair

(Di martedì 27 aprile 2021) E’ dila salma ritrovata e recuperata nel fiume Adige all’altezza di Trento. Ne ha dato notizia il TgR di Trento precisando che il riconoscimento del cadavere è stato effettuato dall’avvocato di Madè, sorella di Benno, il giovane che è in carcere dal 29 gennaio scorso pere occultamento di cadavere dei propri genitori. Sul posto vigili del fuoco e polizia scientifica per i rilievi del caso. Il 30enne, che in primo momento aveva respinto ogni accusa, ha poi invece confessato di aver ucciso i suoi genitori, scomparsi il 4 gennaio scorso, e di aver gettato i corpi nel fiume Adige. La salma della madre del giovane, Laura Sperselli, è stato ripochi giorni dopo l’arresto del figlio Benno. Dall’autopsia è emerso che la donna è stata uccisa per strangolamento con una ...

Nel tardo pomeriggio i familiari hanno riconosciuto alcuni effetti personali rinvenuti come appartenenti a Laura Perselli", fa sapere in una nota la procura di. L', Benno Neumair ...Da fine gennaio Benno Neumair, che ha confessato l'dei genitori, è rinchiuso nel carcere ain attesa del processo. Non più in isolamento ma in cella con altri due detenuti, due ...Il corpo si trovava in acqua da molto tempo. Il cadavere della madre di Benno, Laura Perselli, è stato invece recuperato dall'Adige nei pressi di Egna poche settimane dopo il delitto.Ne ha dato notizia il TgR di Trento precisando che il riconoscimento del cadavere è stato effettuato dall'avvocato di Madè Neumair, sorella di Benno, il giovane che è in carcere dal 29 gennaio scorso ...