«Non si permetta, l'Aula la dirigo io»: Casellati riprende La Russa durante l'intervento di Draghi a Palazzo Madama – Il video (Di martedì 27 aprile 2021) Attimi di tensione a Palazzo Madama durante la presentazione del Recovery Plan da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi. Il senatore Ignazio La Russa è stato ripreso dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati per aver interrotto il premier durante il suo discorso. Casellati ha richiamato il senatore di Fratelli d'Italia: «Lei è vicepresidente, la pregherei di tenere un comportamento adeguato», ha detto Casellati. «La invito a star seduto, non le ho dato la parola, non si permetta. l'Aula la dirigo io». video: YouTube/SenatoTv Leggi anche: Gaffe di Draghi a Palazzo Madama: chiama «deputati» i ...

