Nel Legnanese contagi in netto calo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nel Legnanese

IL GIORNO

Incidenza sotto quota cento e ospedalizzati nettamente inferiori al dato lombardo. La città di Legnano esce in maniera definitiva dalla terza ondata e lo fa anche prima del resto delle Lombardia. Dal ......decenni ha gestito insieme al fratello Gianni la società di famiglia fondata dal padreprimo dopoguerra. È un appassionato cultore della storia locale e in particolare della Resistenza. ...Incidenza sotto quota cento e ospedalizzati nettamente inferiori al dato lombardo. La città di Legnano esce in maniera definitiva dalla terza ondata e lo fa anche prima del resto delle Lombardia. Dal ...RESCALDINA – «Ho combattuto per ridare la libertà al nostro popolo. Non ho mai chiesto nulla in cambio e sono felice di averlo fatto, anche se il prezzo è stato alto». Sono le parole di ...