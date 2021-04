National Trophy | l' inizio di una nuova era

(Di martedì 27 aprile 2021) Il primo round del CIV 2021 rappresenta l'di unaera per il, in quanto nella classe 600 ha esordito anche lasottocategoria Super Open, con un regolamento simile a ...

Motosprint.it

Il primo round del CIV 2021 rappresenta l'inizio di una nuova era per il, in quanto nella classe 600 ha esordito anche la nuova sottocategoria Super Open, con un regolamento simile a quello che entrerà in vigore nel mondiale Supersport a partire dal 2022 . ...Finalmente riparte la stagione agonistica e si ricomincia dal Mugello, dove è in programma la prima prova del CIV (Campionato Italiano di Velocità) e del. Quest'anno il team MC7 CORSE conta su quattro piloti: Emiliano Ercolani (con la piccola Yamaha 300) e Fabrizio Perotti (nella Pirelli Cup con l'Aprilia RSV4 Stock2) saranno impegnati ...Nel primo round del Mugello ha debuttato la classe 600/SuperOpen, vinta da Nicholas Spinelli davanti a Ciprietti, entrambi su Ducati. Nella classe 1000, Salvadori, sempre su Ducati, ha dominato. Secon ...Finalmente riparte la stagione agonistica e si ricomincia dal Mugello, dove è in programma la prima prova del CIV (Campionato Italiano di Velocità) e del National Trophy. Quest’anno il team MC7 CORSE ...