Nagelsmann | “Mister 25 milioni” | «Tanti giocatori costano di più | qual è il problema?»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 aprile 2021) La storia di Julianal Bayern Monaco è di quelle che piacciono un sacco ai media. L’allenatore rampante che si sfila dal Lipsia per andare ad allenare la sua squadra del cuore a soli 33 anni, il trasferimento più caro della storia di tutti gli allenatori, un paio di aneddoti niente male sulla passione per il Bayern e una conferenza stampa non banale.è nato 50 chilometri da Monaco, e si sempre detto tifoso del Bayern. Ha raccontato più volte che da piccolo dormiva tra lenzuola col logo del club bavarese, e per prendere sonno si faceva raccontare le storie della mitica squadra che fra il 1974 e il 1976 vinse per tre volte di fila la Coppa dei Campioni. Che amava Beckenbauer, Gerd Müller e Rummenigge (che adesso diventa suo datore di lavoro). “Ero convinto che Lothar Matthäus si chiamasse Lotoma di nome e Thäus di cognome. ...