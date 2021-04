Muore a 18 anni mentre è in dad: la terribile scoperta da parte del padre (Di martedì 27 aprile 2021) Bassano del Grappa, Matteo Cecconi, studente di soli 18 anni, è morto mente seguiva le lezioni in dad. Studente morto a Bassano del Grappa: si accascia durante la dad, trovato dal padre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 aprile 2021) Bassano del Grappa, Matteo Cecconi, studente di soli 18, è morto mente seguiva le lezioni in dad. Studente morto a Bassano del Grappa: si accascia durante la dad, trovato dalsu Notizie.it.

