Morto Luciano Romanzi | il cordoglio di Zingaretti

ROMA – "È con grande dolore che apprendo la notizia della morte di. Lo ricordo come un orgoglioso militante e dirigente socialista, un uomo e un amministratore di grande spessore e visione. Con lui abbiamo avuto modo di lavorare fin dai tempi in cui ero Presidente della Provincia, con un'ottica sempre rivolta all'innovazione e alla valorizzazione delle risorse del nostro territorio". Così Nicola(foto), presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Partito Democratico, che parla dicome di "una persona appassionata e legata a doppio filo alla sua comunità. È una grande perdita per tutti. Alla famiglia, ai cittadini di Licenza, dove era Sindaco, ai suoi colleghi dell'Uncem, le mie sentite condoglianze e quelle di tutta la Regione Lazio".