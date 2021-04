Mission: Impossible 7, Tom Cruise salva un cameraman sul set! (Di martedì 27 aprile 2021) Durante le riprese di Mission: Impossible 7, Tom Cruise ha salvato un cameraman nel corso di una pericolosa ripresa su un treno in corsa Questa volta non si tratta di finzione, o di una scena adrenalinica che vedremo nel prossimo Mission: Impossible 7. Come sappiamo, la saga con protagonista Ethan Hunt – dall’inconfondibile volto e corpo di Tom Cruise – è ricca di azione, e spesso le riprese si trasformano in vere e proprie avventure. Ed è proprio quello che è accaduto sul set del film di prossima uscita, dove Tom Cruise ha prontamente salvato un cameramen che rischiava di scivolare da un treno in corsa. Mission: Impossible 7, Tom Cruise salva un ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 aprile 2021) Durante le riprese di7, Tomhato unnel corso di una pericolosa ripresa su un treno in corsa Questa volta non si tratta di finzione, o di una scena adrenalinica che vedremo nel prossimo7. Come sappiamo, la saga con protagonista Ethan Hunt – dall’inconfondibile volto e corpo di Tom– è ricca di azione, e spesso le riprese si trasformano in vere e proprie avventure. Ed è proprio quello che è accaduto sul set del film di prossima uscita, dove Tomha prontamenteto un cameramen che rischiava di scivolare da un treno in corsa.7, Tomun ...

