McDelivery GGang | Sypher ha scelto le 5 giocatrici che allenerà in Apex Legends e COD Warzone – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 27 aprile 2021) Ieri si sono svolti i provini per cercare ledella, la squadra cheine COD.. Ieri si sono svolti i provini per cercare ledella, la nuova squadre esport promossa da McDonald’s e Machete Gaming. Si tratta di 5 player che saranno guidate dae andranno a competere ine COD. MadMorona (Anais Fabriani), xKumiho (Roberta Marceddu) e Aelita (Roberta Bertini), saranno impegnate sul battle royale di Respawn, mentre Girl Bong Theory (Samantha Polizotto) e PanniR (Mariasole Panni) metteranno in mostra le loro abilità … ...

Quest'oggi è stata annunciata la formazione della, la squadra eSports tutto al femminile firmato McDonald's e Machete Gaming . Durante una live Twitch con Manuelito "Hell Raton" , le cinque talentuose gamer Aelita, MadMorona, ...... canale perfetto da associare ai momenti di gioco, darà vita insieme a Machete Gaming ad un nuovo team, composto da quattro giovani talentuose gamer: la. C'è tempo fino all' 8 di ...Ieri si sono svolti i provini per cercare le giocatrici della McDelivery GGang, la squadra che Sypher allenerà in Apex Legends e COD Warzone.. Ieri si sono svolti i provini per cercare le giocatrici ...Le 5 gamer allenate da Sypher avranno l'opportunità di partecipare alle più prestigiose competizioni di eSports ed eventi community.