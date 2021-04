Lupo trovato in trappola bracconieri muore dopo poco il salvataggio per avvelenamento (Di martedì 27 aprile 2021) L'Aquila - Nei giorni scorsi, i Carabinieri Forestali di Tornimparte (AQ) hanno individuato tra la vegetazione lungo la SS.17, ricadente nel Comune di Scoppito (AQ), un Lupo rimasto impigliato con la zampa posteriore destra in un laccio di acciaio. L’animale, che a giudicare dalle tracce sul terreno aveva provato a liberarsi da diverso tempo, era stremato ma in discrete condizioni di salute. Grazie all’intervento del Dott. Livio GIAMMARIA, del Servizio Veterinario della ASL di L’Aquila, l’animale è stato sedato e liberato, tagliando il cordino con delle cesoie. Dall’esame medico, il veterinario ha riscontrato una lussazione dell’articolazione: per questo sarà ricoverato presso il Centro recupero animali selvatici di Popoli (PE), gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara. Purtroppo l'animale, subito dopo il ricovero è stato colpito da una ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 27 aprile 2021) L'Aquila - Nei giorni scorsi, i Carabinieri Forestali di Tornimparte (AQ) hanno individuato tra la vegetazione lungo la SS.17, ricadente nel Comune di Scoppito (AQ), unrimasto impigliato con la zampa posteriore destra in un laccio di acciaio. L’animale, che a giudicare dalle tracce sul terreno aveva provato a liberarsi da diverso tempo, era stremato ma in discrete condizioni di salute. Grazie all’intervento del Dott. Livio GIAMMARIA, del Servizio Veterinario della ASL di L’Aquila, l’animale è stato sedato e liberato, tagliando il cordino con delle cesoie. Dall’esame medico, il veterinario ha riscontrato una lussazione dell’articolazione: per questo sarà ricoverato presso il Centro recupero animali selvatici di Popoli (PE), gestito dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara. Purtroppo l'animale, subitoil ricovero è stato colpito da una ...

L'ipotesi fatta dai veterinari intervenuti e che il lupo sia stato vittima di bocconi avvelenati. I militari proseguono i controlli per bonificare la zona, alla ricerca di eventuali ulteriori ...

