Lega e Fi: "Draghi ci ha ascoltati e ora allunga il coprifuoco"

Roma - Manca solo l'ufficialità. Ma il coprifuoco, fin qui fissato alle 22, potrebbe slittare in avanti , forse alle 23, per dare una mano a ristoranti, bar e locali pubblici in affanno: "Grazie all'...

borghi_claudio : Non c'è 'voluto Draghi'. C'è voluta la forza di un partito come la Lega al governo e di 100mila firme in due giorni… - matteosalvinimi : ...e aspiranti pensionati. È l’unico modo per avere gli insegnanti in cattedra già a settembre: una “rivoluzione” a… - ilfoglio_it : Draghi fa il Recovery, Salvini&Letta fanno schiuma. Il premier presenta 248 miliardi d’investimenti mentre i segret… - ppaul_64 : RT @borghi_claudio: Non c'è 'voluto Draghi'. C'è voluta la forza di un partito come la Lega al governo e di 100mila firme in due giorni. #c… - ingenuere : RT @borghi_claudio: Non c'è 'voluto Draghi'. C'è voluta la forza di un partito come la Lega al governo e di 100mila firme in due giorni. #c… -