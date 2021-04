La monarchia inglese riduce i costi: ecco chi dovrà salutare suoi privilegi reali (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo la biografa inglese Angela Levin, il principe Carlo rivoluzionerà la monarchia per abbassare i costi. Resteranno membri senior solo lui, sua moglie, William, Kate e i 3 principini». Considerati gli avvenimenti degli ultimi mesi, la decisione non rattristerebbe i Sussex I problemi che Lady Diana portò all’interno della Casa Reale inglese sono ormai un lontano ricordo e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 27 aprile 2021) Secondo la biografaAngela Levin, il principe Carlo rivoluzionerà laper abbassare i. Resteranno membri senior solo lui, sua moglie, William, Kate e i 3 principini». Considerati gli avvenimenti degli ultimi mesi, la decisione non rattristerebbe i Sussex I problemi che Lady Diana portò all’interno della Casa Realesono ormai un lontano ricordo e L'articolo proviene da Leggilo.org.

