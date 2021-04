La linea dura del Pd su Salvini: "Se continua così è un problema, non solo per noi" (Di martedì 27 aprile 2021) In casa Pd, e non solo, continua a tenere banco la questione Salvini, che dopo aver aver annunciato l'astensione sull'ultimo decreto varato dal governo, ha lanciato una raccolta firme contro il coprifuoco. Atteggiamenti e iniziative che mettono alla prova gli equilibri dell'esecutivo e che impongono ai dem una serie di riflessioni sul futuro di questa maggioranza. Per l’ex ministro Francesco Boccia, "Salvini sta diventando un problema per se stesso, per i suoi elettori… Anche la Lega è sempre più imbarazzata. È bene che questo tema venga affrontato. Dobbiamo essere tutti a fianco del presidente Draghi, il Paese sul futuro è unito e non serve chi alimenta scontri o conflitti". Emanuele Fiano la mette così:" Nessuno vuole cacciarlo, c'è lui che non sa se essere più di lotta o più di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) In casa Pd, e nona tenere banco la questione, che dopo aver aver annunciato l'astensione sull'ultimo decreto varato dal governo, ha lanciato una raccolta firme contro il coprifuoco. Atteggiamenti e iniziative che mettono alla prova gli equilibri dell'esecutivo e che impongono ai dem una serie di riflessioni sul futuro di questa maggioranza. Per l’ex ministro Francesco Boccia, "sta diventando unper se stesso, per i suoi elettori… Anche la Lega è sempre più imbarazzata. È bene che questo tema venga affrontato. Dobbiamo essere tutti a fianco del presidente Draghi, il Paese sul futuro è unito e non serve chi alimenta scontri o conflitti". Emanuele Fiano la mette:" Nessuno vuole cacciarlo, c'è lui che non sa se essere più di lotta o più di ...

