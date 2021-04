Intervista a Luca Anceschi | “Un brano dedicato a mia madre”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 27 aprile 2021) Il cantautoreha recentemente pubblicato “Hey Ma!”, un singolo intimo e personale, scritto con il cuore e con la parte più dolce dell’anima, una dichiarazione d’amore infinito e immortale. Abbiamo deciso di scambiare due chiacchiere con lui. Ciao, parlaci un po’ di te e del modo in cui ti sei avvicinato alla musica.Innanzitutto vi ringrazio per lo spaziomi. Io volevo fare il calciatore e me la cavavo anche molto bene devo dire, ma un incidente in campo mi ha stroncato la carriera sul nascere. Ho dovuto subire un intervento ai legamenti di un ginocchio. Avevo in quel periodo fondato una band con degli amici per gioco e quando ho capito di non poter più giocare a calcio mi sono detto: “Vorrà dire che farò il cantante”! Da gioco è diventata passione e poi un lavoro ed eccomi ...