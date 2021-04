India sempre più a fondo nel dramma Covid si aggrappa ad aiuti stranieri (Di martedì 27 aprile 2021) A seguito della devastante seconda ondata di Covid che infuria in India, che ha registrato più di 300.000 nuovi casi per il sesto giorno consecutivo, i Paesi di tutto il mondo stanno accorrendo al "... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) A seguito della devastante seconda ondata diche infuria in, che ha registrato più di 300.000 nuovi casi per il sesto giorno consecutivo, i Paesi di tutto il mondo stanno accorrendo al "...

Advertising

chil8Giacomo : RT @antonio_bordin: Arriva l’ultimo capitolo della propaganda del Terrore #Covid: “apocalisse” in India. Poi leggi che in India hanno 2800… - cammisettanta : RT @antonio_bordin: L’#India , dopo aver raggiunto l’azzeramento del #Covid senza “campagne vaccinali”, improvvisamente ripiomba nella pand… - Ultron65 : RT @fab83365605: @francescatotolo Non hanno assolutamente voglia di essere obiettivi ne tantomeno credibili... preferiscono il sensazionali… - Ultron65 : RT @Xdeso: @francescatotolo che poi in India li han sempre cremati a cielo aperto anche senza il covid... cioè, è il loro rito funebre... ?? - GIAREGIA23 : @christian_fsi We genio, ma lo sai che in India più di metà della popolazione non vede un dottore in tutta la vita?… -