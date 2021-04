Il vaccino e il fantomatico microchip sottocutaneo sono diventati realtà? No, spieghiamolo ancora una volta! (Di martedì 27 aprile 2021) Non è la prima volta che trattiamo l’argomento. Secondo alcune teorie del complotto diffuse in passato, attraverso i vaccini verrebbero somministrati dei fantomatici microchip capaci di controllarci. Un’altra versione della narrativa complottista era fuoriuscita a seguito di un cerotto scambiato per microchip soprannominato «tatuaggio quantico». Un articolo del 13 aprile 2021 de Il Giornale, intitolato «Vaccinazioni con un microchip.”Ecco perché il futuro è questo”», ha destato l’attenzione di chi ci credeva riscontrando una presunta conferma alle proprie idee. Un meme in cui un articolo del 2020 Open e l’articolo del 2021 de Il Giornale vengono messi a confronto, erroneamente. C’è un problema. Se gli utenti si soffermano solo al titolo de Il Giornale, senza leggerlo per intero, non riescono a farsi un’idea di quanto stia ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) Non è la prima volta che trattiamo l’argomento. Secondo alcune teorie del complotto diffuse in passato, attraverso i vaccini verrebbero somministrati dei fantomaticicapaci di controllarci. Un’altra versione della narrativa complottista era fuoriuscita a seguito di un cerotto scambiato persoprannominato «tatuaggio quantico». Un articolo del 13 aprile 2021 de Il Giornale, intitolato «Vaccinazioni con un.”Ecco perché il futuro è questo”», ha destato l’attenzione di chi ci credeva riscontrando una presunta conferma alle proprie idee. Un meme in cui un articolo del 2020 Open e l’articolo del 2021 de Il Giornale vengono messi a confronto, erroneamente. C’è un problema. Se gli utenti si soffermano solo al titolo de Il Giornale, senza leggerlo per intero, non riescono a farsi un’idea di quanto stia ...

Il vaccino e il fantomatico microchip sottocutaneo sono diventati realtà? No, spieghiamolo ancora una volta! Open

