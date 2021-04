Heimat | parole dal mondo | l’affetto che si prova per il luogo natio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 aprile 2021)è un termine tedesco che, in lingua italiana, risulta intraducibile. Nel nuovo appuntamento della rubricadalun concetto che indicaverso la propria casa o patria., un legame fra l’uomo e il proprio spazio– Photo Credits: wikipediaL’etimologia della parolarisulta incerta. Il termine, tuttavia, mira a sottolineare il legame o la relazione fra l’uomo e il proprio spazio; un spazio che, di solito, il soggetto riconosce come familiare poiché, al suo interno, ha compiuto le prime esperienze formative. Questo vocabolo di origine tedesca si rende in lingua italiana con casa, patria o. A questo proposito, si applica considerando proprio i luoghi in cui la persona nasce, ...