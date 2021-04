Gravissimo lutto per Gabriel Garko | è morto il padre | l’annuncio sui social

(Di martedì 27 aprile 2021)per, èilè arrivato suidell’attore. Uno notizia tristissima, quella appena comunicata daattraverso i suoi canali: èil suo papà Claudio. Ad annunciarlo è stato l’attore, con un post in cui ha raccolto alcuni scatti di famiglia: “Ciao papà, fai buon L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitsport : Morta a 64 anni la mamma di Gonzalo Higuain: gravissimo lutto per il Pipita - Mediagol : Argentina, gravissimo lutto per Higuain: è morta la madre dell'ex attaccante di #Napoli e #Juventus - angiuoniluigi : RT @fanpage: È morta la mamma di Gonzalo Higuain: Nancy aveva 64 anni - lightmoon972 : RT @fanpage: È morta la mamma di Gonzalo Higuain: Nancy aveva 64 anni - fanpage : È morta la mamma di Gonzalo Higuain: Nancy aveva 64 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo lutto

Il calcio si stringe intorno alla figura di Gonzalo Higuain. Un terribileha colpito la famiglia del Pipita. La mamma, Nancy, se n'è andata dopo una lunga malattia. Una notizia che ha scosso tutto il panorama calcistico argentino, che si è immediatamente stretto ...Un graveoggi ha colpito l'ex bomber di Napoli e Juventus: è morta la madre Nancy Zacarias, dopo una lotta contro il cancro che durava da cinque anni. Nancy era sposata con Jorge Higuain, detto ...Gravissimo lutto per Gabriel Garko, è morto il padre: l’annuncio è arrivato sui social dell’attore. Gravissimo lutto per Gabriel Garko, è morto il padre: l’annuncio è arrivato sui social dell’attore.Gonzalo Higuain, ex calciatore di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan, piange la morte della madre Nancy Zacarìas La donna era un’artista e pittrice argentina di origini palestinesi. La causa del de ...