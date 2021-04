Edy Reja: “Il Napoli non avrà problemi ad arrivare in Champions, calendario agevole” (Di martedì 27 aprile 2021) Edy Reja ha concesso un’intervista all’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss, commentando il rendimento recente del Napoli di Gennaro Ivan Gattuso. L’attuale commissario tecnico dell’Albania ed ex allenatore di Lazio e Napoli ha proposto alcune considerazioni personali sulle potenzialità del club partenopeo, a suo parere lanciato per un posto in Champions a discapito di una tra Atalanta, Juventus, Milan e Lazio: “Penso che il Napoli non avrà problemi ad arrivare in Champions. Non è mai facile vincere, ma è avvantaggiato rispetto alle altre, il calendario è più agevole. Ora dipende tutto da loro, gli azzurri e l’Atalanta sono le squadre che stanno meglio e sono le più lanciate. Conoscendo Gattuso dal ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Edyha concesso un’intervista all’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss, commentando il rendimento recente deldi Gennaro Ivan Gattuso. L’attuale commissario tecnico dell’Albania ed ex allenatore di Lazio eha proposto alcune considerazioni personali sulle potenzialità del club partenopeo, a suo parere lanciato per un posto ina discapito di una tra Atalanta, Juventus, Milan e Lazio: “Penso che ilnonadin. Non è mai facile vincere, ma è avvantaggiato rispetto alle altre, ilè più. Ora dipende tutto da loro, gli azzurri e l’Atalanta sono le squadre che stanno meglio e sono le più lanciate. Conoscendo Gattuso dal ...

