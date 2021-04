Chi è Maddalena di Svezia, la vera principessa americana (Di martedì 27 aprile 2021) La differenza – fondamentale – è che la famiglia reale svedese è molto più libera e aperta di mente di quella inglese. Quindi, la scelta legittima di costruirsi una vita lontano da Palazzo non viene vissuta come un tradimento. O come un atto di lesa maestà. Ma trattata con intelligenza e armonia. In modo che a beneficiarne siano la stessa famiglia e il popolo tutto. Da Stoccolma guardano con stupore e incredulità il divorzio principesco di Londra. Perché molto prima che scoppiase il caso Meghan Markle – principe Harry, i Bernadotte avevano trovato la quadratura del cerchio. E oggi, Maddalena di Svezia, o principessa Madeleine, come la chiamano lassù, è un felice membro semi attivo con residenza a Miami della casa reale. Maddalena di Svezia è l’esempio perfetto di come si possa essere una ... Leggi su amica (Di martedì 27 aprile 2021) La differenza – fondamentale – è che la famiglia reale svedese è molto più libera e aperta di mente di quella inglese. Quindi, la scelta legittima di costruirsi una vita lontano da Palazzo non viene vissuta come un tradimento. O come un atto di lesa maestà. Ma trattata con intelligenza e armonia. In modo che a beneficiarne siano la stessa famiglia e il popolo tutto. Da Stoccolma guardano con stupore e incredulità il divorzio principesco di Londra. Perché molto prima che scoppiase il caso Meghan Markle – principe Harry, i Bernadotte avevano trovato la quadratura del cerchio. E oggi,di, oMadeleine, come la chiamano lassù, è un felice membro semi attivo con residenza a Miami della casa reale.diè l’esempio perfetto di come si possa essere una ...

