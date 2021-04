Xbox Series X|S: Battlefield, Titanfall e Mirror’s Edge a 120 fps analizzati in video – VideoVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 aprile 2021) L’FPS Boost di Xbox Series XS viene analizzato in video con ottimi risultati per la nuova mandata di giochi tra cui Battlefield, Titanfall e Mirror’s Edge a 120 fps.. Xbox Series XS hanno ricevuto di recente una nuova mandata di ottimizzazioni a 120 fps per vari giochi del proprio catalogo con l’FPS Boost e Digital Foundry ha effettuato in queste ore una nuova analisi in video su alcuni di questi titoli nella nuova modalità, in particolare Battlefield 1-4-5, Titanfall 1-2 e Mirror’s Edge Catalyst. Abbiamo visto qualche giorno fa l’FPS Boost applicato ai giochi EA Play, ma anche altri titoli … video giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 aprile 2021) L’FPS Boost diXS viene analizzato incon ottimi risultati per la nuova mandata di giochi tra cuia 120 fps..XS hanno ricevuto di recente una nuova mandata di ottimizzazioni a 120 fps per vari giochi del proprio catalogo con l’FPS Boost e Digital Foundry ha effettuato in queste ore una nuova analisi insu alcuni di questi titoli nella nuova modalità, in particolare1-4-5,1-2 eCatalyst. Abbiamo visto qualche giorno fa l’FPS Boost applicato ai giochi EA Play, ma anche altri titoli …giochiRead More L'articolo ...

