Wall Street prudente, occhi su Fed e trimestrali (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Partenza prudente per la borsa di Wall Street con gli investitori cauti in vista di una settimana particolarmente intensa, sia sul fronte delle trimestrali sia delle banche centrali. Domani e mercoledì ci sarà il meeting del Federal Open Market Committee della Federal Reserve. Sul versante macroeconomico, a marzo, gli ordini di beni durevolinegli Stati Uniti sono cresciuti, ma molto meno delle attese degli analisti. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,23% a 34.120 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.191 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,03%); come pure, pressoché invariato l’S&P 100 (+0,18%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+0,96%), beni industriali (+0,77%) e beni di consumo secondari (+0,63%). In fondo alla ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Partenzaper la borsa dicon gli investitori cauti in vista di una settimana particolarmente intensa, sia sul fronte delle trimestrali sia delle banche centrali. Domani e mercoledì ci sarà il meeting del Federal Open Market Committee della Federal Reserve. Sul versante macroeconomico, a marzo, gli ordini di beni durevolinegli Stati Uniti sono cresciuti, ma molto meno delle attese degli analisti. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,23% a 34.120 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 4.191 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,03%); come pure, pressoché invariato l’S&P 100 (+0,18%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+0,96%), beni industriali (+0,77%) e beni di consumo secondari (+0,63%). In fondo alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel 2020 la pandemia ha messo in ginocchio l'economia mondiale, con milioni di lavoratori che hanno perso il lavoro… - borghi_claudio : La follia non galoppa solo qui da noi. lettera di un professore di medicina pubblicata dal Wall Street Journal intr… - tvbusiness24 : #Wall Street apre in cauto rialzo in attesa di diverse indicazioni macro e conti societari - InvestingItalia : Le trimestrali dei Big Tech scaldano Wall Street: partenza in rialzo - - fisco24_info : Borsa: Europa in rialzo con l'apertura positiva di Wall Street: Ottimiste banche e compagnie aeree, contrastati i f… -